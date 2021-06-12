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الحلايقية يعودون إلى جامع الفنا
الساحة التاريخية بمراكش تستعيد الحياة بعد التوقف عادت الحياة الفنية إلى ساحة جامع الفنا بمراكش، بعد أن تلقى رواد فن الحلقة، الضوء الأخضر من سلطات المدينة، من أجل استئناف نشاطهم بالساحة المذكورة، بعد توقف دام أكثر من سنة، بسبب انتشار وباء كورونا. وأوضح مصدر مطلع أن لجنة مختصة تضمأكمل القراءة »
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