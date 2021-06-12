الرياضة
ضربة أخرى لحلم المونديال
السعودية ومصر تتجهان إلى تقديم ملف مشترك مع إيطاليا لتنظيم نسخة 2030 تلقى ملف المغرب لتنظيم مونديال 2030 ضربة أخرى، بعدما عبرت مصر والسعودية عن رغبتهما في تقديم ملف ثلاثي مشترك مع إيطاليا، معلنتين عن استعدادهما للإطاحة بملفات منافسة. ووفق إفادة مصادر إعلامية، فإن مصر والسعودية تخططان لاستضافة المونديال للمرةأكمل القراءة »
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