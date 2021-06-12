الرياضة
مباراة تصحيح الأخطاء
تغييرات في تشكيلة الأسود أمام بوركينافاسو والبحث عن فوز يعيد الثقة ستكون مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوركينابي، اليوم (السبت)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، فرصة جديدة لتصحيح الهفوات المرتكبة أمام غانا الثلاثاء الماضي. وتشكل هذه المباراة، التي ستنطلق في الثامنة، محكا آخر للاعبين، من أجل إثباتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا