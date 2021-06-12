اذاعة وتلفزيون
العلمي تحول أبي رقراق إلى استوديو
شرعت في تصوير كبسولات “الفلوكة” وباسو وبنموسى من أبطاله شرعت المخرجة إلهام العلمي في تصوير مشاهد عمل تلفزيوني جديد، يحمل عنوان “الفلوكة”، ينتظر أن يبث على شاشة القناة “الأولى”. وحولت العلمي ضفتي أبي رقراق، إلى بلاطو تصوير العمل، إذ وظفت المكان لتصوير المشاهد الخارجية، في انتظار الانتقال إلى أماكن أخرىأكمل القراءة »
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