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ملف الصباح

ازدواجيـة مقيتـة

منذ ساعتين
الشرقاوي قال إن ״البواجدة״ يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي بانتهازية قل نظيرها كشف عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، تناقضات «العدالة والتنمية»، وانتهازية الخط السياسي لهذا الحزب من أجل تحقيق مكاسب، عبر تقديم أوهام في برنامجه الانتخابي، وكذا البرنامج الحكومي. وقارن الشرقاوي، في حوار معأكمل القراءة »


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