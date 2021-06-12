ملف الصباح
ازدواجيـة مقيتـة
الشرقاوي قال إن ״البواجدة״ يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي بانتهازية قل نظيرها كشف عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، تناقضات «العدالة والتنمية»، وانتهازية الخط السياسي لهذا الحزب من أجل تحقيق مكاسب، عبر تقديم أوهام في برنامجه الانتخابي، وكذا البرنامج الحكومي. وقارن الشرقاوي، في حوار معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا