ملف الصباح
يا إلهي… إنهم يريدون العنب وسلة العنب!!
العدالة والتنمية دخل الحقل السياسي من ثقب صغير وعجز عن مغادرته بسبب التخمة هناك اتفاق ضمني غير مكتوب بين أغلب الأحزاب السياسية، مفاده أنه لا يمكنك أن تحصل على العنب وسلة العنب في الوقت نفسه، إلا “العدالة والتنمية” الذي دخل، تسعينيات القرن الماضي، إلى (الحقل) من أجل الحصول على الاثنينأكمل القراءة »
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