فاس: حماية حقوق الانسان موضوع اتفاقية شراكة

وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لفاس مكناس والمكتب الجهوي لنادي القضاة- فاس، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان.

ووقعت الاتفاقية بفاس من قبل رئيسي الهيئتين، عبد الرحمان العمراني وعبد العزيز البوزكراوي، على هامش ندوة حول “الحق في حماية الحياة الخاصة”.

وتروم الاتفاقية تنمية الوعي بحقوق الانسان، وإعمال معاييرها في انفتاح على الهيئات ذات الاهتمام المشترك وتثمين المكتسبات المسجلة في هذا المجال ورصد التجارب الوطنية والاطلاع على التجارب الدولية.

وتشمل أهداف هذه الآلية تأطير ندوات ودورات تكوينية ذات صلة بالممارسة المهنية للقضاة بواسطة خبراء، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بالنهوض بحقوق الانسان على أن يتم احداث لجنة مشتركة للتتبع والتقييم.

وخلال اللقاء، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الدلالات والأبعاد القانونية لقضية الحق في الحياة الشخصية مستحضرا بوجه خاص التجربة الأمريكية في هذا المجال.

ولاحظ أن هذه المسألة موضوع جدل عمومي واسع خصوصا أن الثورة الرقمية خلقت ضغوطا وفتحت مسالك لانتهاك الحق في الحياة الخاصة.

ومن جانبه، أبرز رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بفاس، أن إشكالية الحق في الحياة الخاصة تكتسي أهمية خاصة على الصعيد الدولي مستدعيا التشريع المغربي في هذا الباب، ولاسيما الدستور الذي يكرس هذا الحق، وخصوصا في المادة 24.

وتناولت الندوة التي عرفت مشاركة عدد من المهنيين والخبراء محورين رئيسيين: “الحق في حماية الحياة الخاصة في المجال التشريعي” و “تطور نطاق الحق في حماية الحياة الخاصة”.