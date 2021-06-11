الرياضة
شيبا يلغي مباراة ودية
تراجع سعيد شيبا، المشرف العام بأولمبيك آسفي، عن برمجة مباراة ودية هذا الأسبوع بعد إلغاء المواجهة، التي كانت مبرمجة أمام سريع وادي زم بسبب خلاف حول موعد إجرائها. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن مسؤولي الفريق العبدي أجروا مجموعة من الاتصالات مع ممثلي بعض فرق القسم الأول بهدف برمجة مباراةأكمل القراءة »
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