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العدوي تغرم وزيرا سابقا 72 مليونا
مبديع ومن معه ينجون من الملاحقات القضائية وحماة المال العام يحتجون نجا محمد مبديع، الوزير السابق، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس مجلس الفقيه بنصالح، من الملاحقة القضائية، على خلفية شبهة فساد، بعدما تدوول اسمه على نطاق واسع، باعتباره منتخبا كبيرا، تنتظره محاكمة قضائية. وتنفس مبديع الصعداء، بعد ترقب دامأكمل القراءة »
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