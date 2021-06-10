الرياضة
23 لاعبة في تجمع المنتخب
وجه الفرنسي رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي، الدعوة إلى 23 لاعبة للدخول في تجمع إعدادي بالمعمورة، إلى غاية 15 يونيو الجاري، استعدادا للاستحقاقات القارية والعربية المقبلة. وضمت لائحة المنتخب الوطني النسوي، الذي خضع للكشف عن فيروس “كورونا”، 17 لاعبة، جلهن يمارسن بأوربا، مقابل ست لاعبات من الجيش الملكي، فيأكمل القراءة »
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