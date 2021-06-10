الأولى
السطو على ضرائب بـ 750 مليارا
أرباب مقاولات يفرضون الضريبة على القيمة المضافة على زبنائهم ولا يؤدونها للدولة توصل أرباب مقاولات بإشعارات لتسوية وضعيتهم تجاه إدارات الضرائب، بشأن الضريبة على القيمة المضافة. وأفادت مصادر “الصباح” أن المديرية العامة للضرائب عبأت فرقا من أجل تحديد لائحة المقاولات التي لم تؤد ما بذمتها من المبالغ المستحقة، مشيرة إلىأكمل القراءة »
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