الرياضة
رسالة رياضية: “الكاك”
للنادي القنيطري تاريخ عريق وسجل محترم لا يختلف كثيرا عن الذي ينفرد به الوداد والرجاء والجيش الملكي، فما الذي يحصل لهذا النادي؟ ومتى سيصبح منتجا حقا، ومؤهلا للعودة إلى قسم الأضواء، قبل الألقاب؟ مناسبة الكلام، أن النادي القنيطري ماض إلى الهاوية موسما بعد آخر، رغم مبادرات فردية لبعض ذوي النياتأكمل القراءة »
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