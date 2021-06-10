ملف الصباح
استقطـاب عـن بعـد
مغربيات وأجنبيات في إعلانات على الأنترنت لتكسير الحظر والمراقبة بارت تجارة الجسد مع إغلاق الحانات والملاهي ومجمل الفضاءات التي يتم فيها استقطاب الزبائن، فلم تجد بائعات الهوى، من وسيلة لتجاوز الأزمة، سوى وسائط الاتصال ليرتبطن بالعالم الخارجي، ويبحثن عن مبحرين من نوع خاص، عارضات مفاتنهن وإغراءاتهم عن طريق الكتابة أوأكمل القراءة »
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