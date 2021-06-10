حوادث
هبة العدل… الأسباب والمآلات
القطاع يعيش تحولات جذرية في جميع المجالات وجب الانتباه إليها وعدم تبخيسها بقلم: ذ/ أنور الجاحظ * لا يختلف اثنان أن خطة العدالة تمتاز بالسبق التاريخي، فضلا عن الأمر الشرعي لانبثاقها من صلب الفقه الإسلامي. وتعد التصانيف في التوثيق العدلي أكبر دليل على ذلك. وقد فصل علماء هذا العلم الكلامأكمل القراءة »
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