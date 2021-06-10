حوادث
5 سنوات لسارق الطالبات بمكناس
المحكمة قررت رفع العقوبة لارتكابه جرائمه الموصوفة بظروف الليل والعنف والتهديد مع حالة العود عدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، حكما ابتدائيا في حق متهم ثلاثيني أدين ابتدائيا بسنتين اثنتين حبسا نافذا، لارتكابه جرائم السرقات الموصوفة بظروف الليل والعنف والتهديد والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة مع حالة العود والهجوم على مسكنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل