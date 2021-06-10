الرياضة
كواليس الفرق
الجيش الملكي بات جلال الداودي جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه الجيش الملكي أمام مولودية وجدة، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة 22 من منافسات البطولة. وينتظر أن يعتمد المدرب سفين فاندربروك على خدمات الداودي في هذه المباراة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة عماد الراحولي، الذيأكمل القراءة »
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