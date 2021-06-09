مجتمع
امتحانات الـ”باك”… استحقاق صارم
حرص كبير على التدابير الاحترازية وتنظيم يشجع على الإنجاز انطلقت صباح أمس (الثلاثاء)، الحلقة الأولى من أهم استحقاق وطني، يختتم به الموسم الدراسي، ويتعلق الأمر بالامتحان الوطني الموحد، والذي يمر في ظرف خاص، يتسم بالصرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، المتعلقة بوباء كورونا، خوفا من تفشي الوباء في صفوف التلاميذ والأطرأكمل القراءة »
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