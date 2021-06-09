وطنية
حركيون يشهرون “الفيتو” ضد بوشارب
تلقت نزهة بوشارب، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ضربة موجعة، عندما أشهرت قيادة الصف الأول في حزب “السنبلة” الفيتو ضد ترشيحها على رأس اللائحة الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة. وكانت بوشارب التي تقود منظمة المرأة الحركية تستعد للترشح في الجهة نفسها، لكن أيادي خفية من داخل الحركة كلمتها مسموعة، حالتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل