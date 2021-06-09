ربورتاج
قـوارب أبـي رقـراق… تنقـل وسياحـة
زبناء أوفياء اعتادوا استعمالها بدلا من وسائل نقل عمومية أخرى يقصد سكان الرباط وسلا وكذلك زوارهما منطقة أبي رقراق من أجل الاستمتاع بجولات على متن القوارب ذات اللون الأزرق، التي تضفي مزيدا من الجمالية على الفضاء. وتغري القوارب باللون الأزرق المصطفة على جنبات نهر أبي رقراق مرتادي الفضاء بالقيام بجولاتأكمل القراءة »
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