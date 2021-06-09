مجتمع
450 مليارا من البنك الدولي لتمويل “المبادرة”
تواصل حكومة العثماني الاعتماد على قروض المؤسسات المالية الدولية، لتمويل بعض برامجها، مكرسة بذلك اختيار الاستدانة، الذي أغرق البلاد في مديونية قياسية. وفي هذا الصدد، قدم البنك الدولي قرضا بقيمة 450 مليون دولار لمساندة إستراتيجية المغرب طويلة الأمد، لتعزيز الرأسمال البشري، إذ سيخصص القرض الجديد لتحسين برامج تنمية الطفولة المبكرةأكمل القراءة »
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