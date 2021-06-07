وطنية
اللوائح الانتخابية تغرق
تسجيل آلاف الأشخاص بطرق مشبوهة وإنزالات بالمئات ومطالب بالتصدي للخروقات المرصودة كشفت بؤر صراعات حزبية في كواليس إعداد اللوائح الانتخابيــــة الخاصــــة بالغــــرف المهنيـــــة، حدوث خروقات استنفرت مصالح الإدارة الترابية بعد شكايات واحتجاجات نددت بطرق مشبوهة استعملت في تسجيل آلاف الأشخـــاص وتواطــــؤ المصالح المعنية مع جهات حزبية للقيام بإنزالات بالمئات. وعلمتأكمل القراءة »
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