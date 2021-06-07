الرياضة
الزمامرة يهزم آسفي والمحمدية
فاز نهضة الزمامرة على شباب المحمدية بهدفين لصفر، وعلى أولمبيك آسفي، بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراتين إعداديتين أول أمس (السبت). وأشرك محمد العلوي الإسماعيلي، مدرب نهضة الزمامرة، في مباراة أولمبيك آسفي مجموعة من اللاعبين، الذين لم يشاركوا في المباريات الرسمية الأخيرة، في مقدمتهم محمد حمدان وأيوب بركة والغابوني عبدو أتشاباوأكمل القراءة »
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