المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق أربع خدمات جديدة

توقعا للعودة إلى التنقل الطبيعي، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإطلاق أربع خدمات جديدة لجعل السفر أبسط وأسهل وأكثر سهولة ومتعة.

وذكر بلاغ للمكتب، أن هذه الخدمات الأربع الجديدة، التي تم إطلاقها على التوالي منذ 28 ماي الماضي وحتى 15 يونيو الجاري، تهدف إلى تسهيل سفر الزبناء.

وستغطي هذه الخدمات، الرقمية بنسبة 100 بالمائة، جميع مراحل رحلة الزبون من معلومات السفر، مرورا بشراء التذاكر، وصولا إلى الخدمة على متن القطارات وخارج المحطات، توقعا للعودة إلى التنقل الطبيعي بعد الحجر الصحي الذي كان له تأثير قوي على عادات السفر.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بخدمة معززة لصيغة “القطار+سيارة”، وخدمة قرب معززة، وقناة محادثة جديدة (M’ONCF)، وقائمة طعام البراق الجديدة التي تحمل اسم “شهيوات ماما”، مسجلا أن خدمة “القطار+سيارة” تقدم الآن، بالإضافة إلى التأجير، صيغة لمشاركة السيارة تم تطويرها بالشراكة مع “كارمين” (Carmine).

وأشار المكتب إلى أن هذه الخدمة المبتكرة تتيح للزبناء، منذ يوم الجمعة 28 ماي 2021، الوصول إلى سيارة الخدمة الذاتية بمجرد الحجز مقدما من الموقع (www.oncf-voyages.ma) المتداخل مع منصة “كارمين” الرقمية بنسبة 100 بالمائة، مضيفا أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين الاستفادة بطريقة عملية بقدر ما هي سريعة من عرض تفضيلي يتيح للمستخدمين التدريب على الاستفادة ساعتان مجانا على سيارات كارمين المتاحة لهم من خلال مشاركة السيارة.

وتابع المصدر أن هذه السيارات متوفرة بالفعل ويمكن للزبناء الحصول عليها في محطات الدار البيضاء-المسافرين، والدار البيضاء-الميناء، وعين السبع، والرباط-أكدال، وطنجة-المدينة، ومراكش.

وذكر المكتب أن خدمة “القطار+سيارة” التي طورها المكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى تقديم حلول نقل شاملة للركاب تكميلية للقطار، بالشراكة مع محترفين في منطقة تأجير السيارات التي تفي بالمعايير المطلوبة من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

كما عزز المكتب الوطني للسكك الحديدية من جودة خدمة القرب، بحيث بعد نجاح إطلاق قناة البيع الجديدة لأول مرة في أكتوبر 2020، والتي جعلت شراء تذاكر القطار أكثر سهولة للزبناء، عبر شبكة التسهيلات و(الشعبي كاش)، يقوم المكتب بتوسيع هذه الخدمة إلى شريكه (باريد كاش) وبالتالي يبلغ تواجده الإجمالي من خلال أكثر من 3800 فرعا، ليكون أقرب إلى أكبر عدد من المسافرين.

وتكمل هذه الخدمة المعززة القنوات الأخرى التي يضعها المكتب رهن إشارة زبنائه، وشبكة نقط البيع في المحطات (الشبابيك والأجهزة الآلية).

من جهة أخرى، سجل البلاغ أنه تم اقتراح قناة محادثة جديدة (M’ONCF) وهي ولادة جديدة للخدمات الرقمية والتي، اعتبارا من 10 يونيو 2021، ستعمل على تعزيز العلاقات مع الزبناء وإثراء قنوات المحادثة الفورية للمكتب، واستكمال مجموعة القنوات الرقمية للمعلومات وعلاقات الزبناء الحالية: (2255)،(www.oncf.ma)، و(www.oncf-voyages.ma) و(ONCF TRAFIC).

ويهدف برنامج (ONCF Chatbot)، الذي ي طلق عليه اسم (M’ONCF)، إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات المفيدة لجميع للمسافرين من خلال تزويدهم بمساعدة افتراضية في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بغرض تسهيل تجربة السفر.

في نسخته الأولى، سترد (M’ONCF) عبر تطبيق (واتساب) على الرقم (0667652255) كتابيا باللغة العربية الفصحى، والدارجة، والفرنسية، على أسئلة المسافرين المكتوبة والمسموعة على جداول مواعيد القطارات والأسعار، وستساعدهم في شراء التذاكر وسيقوم بتوجيههم إلى الموقع التاجر (www.oncf-voyages.ma).

ويتعلق الأمر كذلك بقائمة طعام البراق الجديدة التي تحمل اسم (شهيوات ماما)، والتي تقدم تجارب تذوق جديدة، من خلال وصفات منزلية الصنع تلبي توقعات مسافري البراق من حيث تقديم الطعام.

وتشمل القائمة الجديدة مجموعة متنوعة من المنتجات لتناسب الرغبة في تناول الوجبات الساخنة أو الباردة واستراحات الذواقة الحلوة والمالحة، مع الميزة الإضافية للوصفة الحصرية التي ابتكرتها (الشيف خديجة)، والمصممة خصيصا لزبناء البراق والتي سيتم الكشف عنها لأول مرة من خلال تذوق ابتداء من 4 يونيو الجاري.

وأشار البلاغ إلى أنه من خلال جميع التحسينات التي أدخلت على عرضه، يضع المكتب الوطني للسكك الحديدية المسافر مرة أخرى ودائما في مركز اهتمامه، همه في ذلك السهر على تسهيل تنقله كل يوم.

وللمزيد من المعلومات حول هذه الخدمات الجديدة، يدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية جميع زبنائه للحصول على معلومات من أطقمه في المحطات وعلى متن القطارات وكذلك من خلال مركز علاقات الزبناء (2255 – تكلفة اتصال محلي) والمواقع الإلكترونية (www.oncf.ma و www.oncf-voyages.ma) ، وكذلك على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة المكتب) والبراق.