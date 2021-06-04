تنظيم أيام التنقل المستدام بمراكش

تنظم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب (فرع مراكش)، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 10 يونيو الجاري، أيام التواصل والحوار الترابي حول “التنقل المستدام من أجل مدينة عادلة وقابلة للعيش”.

وذكر بلاغ للجمعية أن تنظيم هذه الأيام يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة (05 يونيو 2021)، من أجل العمل حول اتخاذ إجراءات لتحسين الإنصاف والاستدامة لوسائل النقل المعتمدة، وتأكيد الحق في العيش في بيئة صحية وعادلة.

وستعرف هذه التظاهرة تنظيم ندوة حول موضوع “أي استراتيجية محلية وجهوية لكسب رهان نجاح منعطف إرساء النقل المستدام” يوم 8 يونيو الجاري، بمشاركة فاعلين ومسؤولين بالقطاعات الحكومية المعنية وممثلي المجالس الترابية وجمعيات المجتمع المدني وأساتذة باحثين وممثلي وسائل الاعلام المحلي والجهوي والوطني.

وحسب البلاغ، فقد “أضحى التحول نحو تنقل حضري مستدام وذكي ضرورة ملحة، ولكي نضمن أن لكل منا الحق في هواء صحي ونظيف، يجب علينا أن نتفاعل ومحيطنا، فمن الواجب الحد من معدل تلوث الهواء وتقليل التفاوتات الاجتماعية التي تفاقمت بسبب تكلفة النقل”.

وشدد المصدر ذاته على أهمية “التعبئة والتحرك للحد من تلوث الهواء الذي يصل إلى مستويات أعلى بكثير من العتبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك في عدة مدن مغربية نذكر منها الدار البيضاء، طنجة ومراكش”. وتنظم هذه الأيام بمعية شركاء حكوميين وغير حكوميين للجمعية (المديرية الجهوية للبيئة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي، اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش-آسفي، جمعية مرصد واحة النخيل، الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، جمعية بيكالا).