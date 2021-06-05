الأولى
الأحرار يرفع سقف البرامج
التجمع أنهى عهد الشعارات الخطابية بخارطة طريق قائمة على الأرقام تفرد التجمع الوطني للأحرار في مختبر صناعة البرنامج الانتخابي بوثائق تنهي زمن الشعارات عبر التفاعل مع حاجيات ومطالب ملايين المواطنين، في 100 مدينة، زارتها قوافل الحزب برئاسة عزيز أخنوش، وذلك طيلة خمس سنوات. ووضع “الأحرار” المواطن في مركز اهتمامات خارطةأكمل القراءة »
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