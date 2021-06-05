الرياضة
أيت عابي: نؤمن بحظوظنا
مدرب ورزازات قال إن الفوز على اليوسفية بميدانه حافز مهم للاعبيه قال عزيز أيت عابي، مدرب النادي البلدي لورزازات، في حوار مع «الصباح» إن الفوز خارج الميدان على حساب أولمبيك اليوسفية نهاية الأسبوع الماضي سيحفز اللاعبين أكثر على تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة. وكشف أيت عابي أن اللاعبين يعيشون ظروفاأكمل القراءة »
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