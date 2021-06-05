ملف الصباح
نمـوذج جديـد بأحـزاب قديمـة
لزرق: لا يمكن المراهنة على نخب امتهنت التكتيك السياسي وأضاعت الزمن الدستوري في الصراع لا يمكن تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد إلا وفق خيارات استراتيجية يفترض التوافق عليها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بخارطة طريق من مجموعة من محاور أساسية، تشكل إطارا مرجعيا يساعد الحكومات القادمة على تحديد الاتجاهات الكبرىأكمل القراءة »
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