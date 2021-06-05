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حوادث

الحبس لمتهم بالسرقة الموصوفة

منذ 26 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق، وحكمت عليه ب3 سنوات سجنا نافذا ، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك والجرح العمدي. وجاء إيقاف المتورط من قبل عناصر المصلحة الإقليميةأكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية
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