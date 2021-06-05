حوادث
الحبس لمتهم بالسرقة الموصوفة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق، وحكمت عليه ب3 سنوات سجنا نافذا ، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك والجرح العمدي. وجاء إيقاف المتورط من قبل عناصر المصلحة الإقليميةأكمل القراءة »
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