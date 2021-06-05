الرياضة
بطولة الكرة الشاطئية بداية من شتنبر
قررت جامعة كرة القدم إطلاق بطولة وطنية لكرة القدم الشاطئية بداية من شتنبر المقبل. واستقبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية التي شاركت في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بالسنغال واحتلت المركز الثالث. وخلال اللقاء، شكر لقجع أعضاء المنتخب الوطني على المجهوادتأكمل القراءة »
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