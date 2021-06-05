الصباح الفني
قالوا
الغيطاني كتب الناقد والقاص والروائي المصري محمود الغيطاني تدوينة على “فيسبوك” جاء فيها “ارتكبت الكثير من الأخطاء في حياتي، لكني لم أندم عليها، لأني تعلمت منها وكررتها بشكل أفضل”. أحلام قالت الممثلة أحلام شرف الدين على حسابها الرسمي على “إنستغرام” “اعتدل في كل شيء إلا في عزة نفسك، اطغ”. بلميرأكمل القراءة »
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