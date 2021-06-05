الرياضة
رسالة رياضية: “الفار” المغربي
يطرح استعمال تقنية “الفار” إشكالات عديدة في البطولة الوطنية، ليس بالنسبة إلى المشجعين والمشاهدين واللاعبين والأندية، بل بالنسبة إلى الحكام أنفسهم، كيف؟ أولا، في مباراة سريع وادي زم والرجاء، تدخل «الفار» في حالة بسيطة كان من المفروض أن يحسمها الحكم المساعد وحكم الساحة دون أي تردد، وهي إعلان ضربة جزاءأكمل القراءة »
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