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حوادث

إحباط تهريب أطنان من المخدرات بالناظور

منذ 30 ثانية
قالت مصادر مطلعة، إن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تمكنت، أخيرا، من إحباط عملية لتهريب المخدرات قبالة سواحل الناظور، مضيفة، أن الوحدة تمكنت من حجز خمسة أطنان من المخدرات، كانت في طريقها للتهريب الدولي. وأكدت المصادر نفسها أن الوحدة كانت تقوم بدورية بعرض البحر الأبيض المتوسط في حدود الساعةأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية
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