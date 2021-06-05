الرياضة
“كاف” تقترح 15 ألف متفرج لنهائي الأبطال
لجنة الانضباط داخل الكنفدرالية توقف لاعبين من مولودية الجزائر سنة اقترحت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم على الجامعة إقامة نهائي عصبة الأبطال، بحضور 15 ألف متفرج بملعب محمد الخامس، في انتظار موافقة السلطات. وحددت “كاف” نسبة حضور الجماهير في 30 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للملعب، في انتظار تأشير السلطات المحلية المختصة،أكمل القراءة »
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