الرياضة
عقوبات جديدة في حق الأندية
قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تغريم أندية حسنية أكادير والمغرب التطواني ومولودية وجدة 2000 درهم لكل واحد منها، لحصولها على أربعة إنذارات خلال المباريات الأخيرة. وتقرر توقيف عزيز يانيس، لاعب مولودية وجدة، مباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ، بعد طرده في مباراة شباب المحمدية،أكمل القراءة »
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