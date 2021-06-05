اذاعة وتلفزيون
تتويج “الموجة الأخيرة” في عمان
الفيلم من إخراج فرماتي ويحكي قصة كفاح شاب لإنقاذ أسرته من الفقر كشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، رئيسة لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير بمهرجان “سينمانا” للفيلم العربي الذي أقيم، في الآونة الأخيرة، بسلطنة عمان، عن فوز الفيلم المغربي “الموجة الأخيرة” لمخرجه مصطفى فرماتي بجائزة أفضل فيلم. ويأتي هذا التتويج ليغنيأكمل القراءة »
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