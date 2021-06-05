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لائحة جديدة لعزل رؤساء جماعات

منذ 35 ثانية
منتخبون يعتبرون الأمر تصفية حسابات وبركة يتعهد بتفجير بعض الأسرار تسارع وزارة الداخلية الزمن من أجل عزل رؤساء جماعات في لائحة جديدة، ظهرت ملامحها الأسبوع الماضي، عندما توصل بعض المنتخبين “الكبار” الذين يقودون مجالس جماعية، باستفسارات طلبت منهم الإجابة عنها في ظرف 10 أيام. وفوجيء رؤساء جماعات، بتوصلهم من عمالأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية
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