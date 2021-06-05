الأولى
الاستهتار بالإجراءات الاحترازية…”وا شورو علينا”
التخفيف قابله بعض المواطنين بانعدام المسؤولية وارتفاع الإصابات ينذر بالأسوأ يبدو أن على حكومة العثماني مراجعة قرارها بخصوص تخفيف القيود على المواطنين، خاصة في المدن التي لديها حصيلة وبائية ثقيلة، مثل البيضاء، حتى لا تندم حين لن ينفع الندم. فحصيلة الإصابات بالفيروس بدأت ترتفع مرة أخرى، حسب الأرقام الصادرة عنأكمل القراءة »
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