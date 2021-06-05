الرياضة
عبدي وقلعي يغيبان عن خريبكة
يحرم أولمبيك خريبكة من خدمات المدافعين إدريس عبدي وحمزة قلعي، في مباراته أمام شباب أطلس خنيفرة، اليوم (السبت)، بملعب الفوسفاط، لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الثاني. ويغيب عبدي وقلعي لجمعهما أربعة إنذارات، ويستنجد المدرب عزيز كركاش بمدافعين آخرين، لتعويض الخصاص. وحدد مكتب أولمبيك خريبكة منحة 8000 درهم، لتحقيق الفوزأكمل القراءة »
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