حوادث
الحبس لمتهمين بالتهجير السري
حكمت جنايات استئنافية فاس، على متهمين بتهجير شباب، بسنة حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما بتهم “المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد والعصابة والاتفاق، وفي التزوير في وثائق بنكية واستعمالها”. وأعادت المحكمة تكييف متابعتهما ومتهم ثالث أدين بستة أشهر حبسا نافذاأكمل القراءة »
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