مجتمع
فوضى بمركز تسجيل السيارات بالحسيمة
يعيش مركز تسجيل السيارات بالحسيمة، طيلة أيام الأسبوع ازدحاما شديدا، من قبل العشرات من المواطنين، الذين يقصدون هذا المركز، من مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة، في وقت تستمر الجهات المعنية والسلطات الإقليمية في التعاطي مع هذا الأمر بنوع من اللامبالاة. ولم تجد العديد من الشكايات التي وجهها مواطنون للجهاتأكمل القراءة »
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