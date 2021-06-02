اذاعة وتلفزيون
المسارح والقاعات… عودة الحياة
فنانون يستأنفون نشاطهم الفني بعد أكثر من سنة من الركود عادت المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر، إلى الحياة، بعدما أعطت الحكومة، الضوء الأخضر، وسمحت باستئناف نشاطها، وفق التدابير التي أعلنت عنها، مساء أول أمس (الاثنين). وبعد المراسلات العديدة التي وجهت للحكومة من قبل فنانين ومسرحيين، استجابت لمطالبهم،أكمل القراءة »
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