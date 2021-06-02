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حوادث

غـرق أربعـة تلاميـذ في أقل من أسبوع

منذ 6 ساعات
غرق تلميذ بالجذع المشترك بالثانوية التأهيلية الإمام الشطيبي بغفساي، بوادي أولاي المجاور، أخيرا، أثناء محاولته السباحة فيه مع أصدقائه في زيارة استجمام، ليرتفع عدد التلاميذ ضحايا الغرق بالمنطقة، إلى 3 ضحايا في أقل من أسبوع، ما اضطر الجهات المعنية للتحرك وتثبيت علامات منع السباحة على طوله والوديان، تلافيا لسقوط مزيدأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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