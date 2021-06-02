حوادث
غـرق أربعـة تلاميـذ في أقل من أسبوع
غرق تلميذ بالجذع المشترك بالثانوية التأهيلية الإمام الشطيبي بغفساي، بوادي أولاي المجاور، أخيرا، أثناء محاولته السباحة فيه مع أصدقائه في زيارة استجمام، ليرتفع عدد التلاميذ ضحايا الغرق بالمنطقة، إلى 3 ضحايا في أقل من أسبوع، ما اضطر الجهات المعنية للتحرك وتثبيت علامات منع السباحة على طوله والوديان، تلافيا لسقوط مزيدأكمل القراءة »
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