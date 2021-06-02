الرياضة
غموض يلف مشاركة ماسينا أمام غانا
غاب عن التداريب بسبب إصابة في الفخذ ومسحة لاعبي وطاقم المنتخب سلبية يلف الغموض مشاركة أدم ماسينا، المحترف بواتفورد الإنجليزي، في المباراة الإعدادية التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني، الثلاثاء المقبل، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في سياق استعدادات الأسود للتصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأسأكمل القراءة »
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