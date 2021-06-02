وطنية
“البام” يطرد 8 برلمانيين
قرر الأصالة والمعاصرة في تطور مفاجئ، على بعد شهرين من تنظيم الانتخابات، إشهار الورقة الحمراء في وجه ستة نواب، ومستشارين دفعة واحدة، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية، واكتفاء عبد اللطيف وهبي بالقول بسبب «تحركات مشبوهة» لم يكشف عن طبيعتها. وفسرت قيادة «البام» أسباب الطرد بالقول «لقد تم الطرد بعد البتأكمل القراءة »
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