رصد 11 مليون درهم لإنجاز 18 مشروعا بإقليم الحسيمة

تم رصد اعتماد مالي إجمالي يفوق 11 مليون و188 ألف درهم لإنجاز 18 مشروعا في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي برسم الفترة 2021-2017 .

وأفادت معطيات للقسم الاجتماعي لعمالة إقليم الحسيمة بأن 16 مشروعا من أصل 18 مشروعا مبرمجا اكتمل إنجازها، بينما يوجد مشروعان اثنان في طور الإنجاز.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت برمجة 9 مشاريع في قطاع التعليم، رصد لها غلاف مالي إجمالي يفوق 5 ملايين و914 ألف درهم، أنجزت منها حتى الآن 8 مشاريع، فيما يوجد مشروع واحد في طور الإنجاز.

وبقطاع الصحة، تمت برمجة 4 مشاريع بغلاف مالي إجمالي ناهز 4 ملايين و 90 ألف درهم، أنجزت منها حتى الآن ثلاثة مشاريع، بينما يوجد مشروع واحد في طور الإنجاز.

وفي قطاع الكهربة القروية، تم في إطار بنامج تقليص الفوارق المجالية إنجاز مشروع واحد باعتماد مالي ناهز 201 ألف و 980 درهما اكتملت أشغال إنجازه.

وبقطاع الماء الصالح للشرب، أفاد المصدر ذاته بأنه تم إنجاز 4 مشاريع خصص لها غلاف مالي إجمالي فاق 981 ألفا و 350 درهما، اكتملت أشغال إنجازها.

ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، الذي يغطي الفترة 2017-2023، وتم اعتماده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم.

كما يهدف إلى تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق.