بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على تراجع

استهلت بورصة البيضاء، تداولاتها، اليوم الإثنين، على تراجع، حيث سجل المؤشر الرئيسي مازي انخفاضا بنسبة 0,27 في المائة، ليصل إلى 12.129,66 نقطة.

وسجل MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,28 في المائة، محققا 992,83 نقطة، وخسر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ليستقر في 9.867,84 نقطة.

وفي ما يخص المؤشرات الدولية، ارتفع “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″بـ 0,32 في المائة إلى 11.291,47 نقطة، وسجل “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” نموا بنسبة 0,71 في المائة مستقرا عند 10.409,30 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فقد استقر عند 915,06 نقطة (ناقص 0,40 في المائة).

ومن حيث القيم، سجلت “إقامات دار السعادة” (-3,97 في المائة) أقوى تراجع في الصباح، متبوعة ب”ميكروداتا” (-3,79 في المائة)، و”كوسومار” (-1,88 في المائة).