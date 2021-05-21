الأولى
الإطاحة بمحاضر للأمن
أطاحت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أخيرا، بمحاضر للضابطة القضائية أنجزتها فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ودائرة أمنية بالمدينة. وأصدر رئيس هيأة الجنح التلبسية، حكما قضائيا جريئا يقضي ببراءة عشرة متابعين، كان خمسة منهم يوجدون في حالة اعتقال، في قضية المواجهات حول الأراضي السلالية بين أفراد قبيلتي “مسافة” و”لكعابة”، أمام مقرأكمل القراءة »
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