الأولى
تحت الدف
تأخرت حكومة سعد الدين العثماني في اتخاذ قرار تخفيف الحظر الليلي، ما أثار استياء المواطنين، خصوصا أرباب المقاهي والحانات والمطاعم، الذين طالبوا بتمديد توقيت أنشطتهم إلى غاية منتصف الليل. وعبر أرباب المقاهي والحانات والمطاعم، عن سخطهم لعدم استجابة الحكومة لمطلبهم الاستعجالي، لتعويض خسائرهم المالية، وبالتالي تفادي إغلاق محلاتهم وإعلان إفلاسهم.أكمل القراءة »
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