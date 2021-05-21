الأولى
موجة حر تصل إلى 44 درجة
سجلت منذ أمس (الخميس)، درجات حرارة مرتفعة ببعض المدن والأقاليم، سيما بالجنوب والشرق والمدن الداخلية، مع ارتفاع طفيف عن المعدل في المناطق الأطلسية. وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نشرة إنذارية، تشير إلى موجة الحر، وترفع مستوى اليقظة إلى اللون البرتقالي، محددة على وجه الخصوصأكمل القراءة »
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