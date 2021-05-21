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الجائحة تكلف “لارام” 200 مليار
كلف عدم استغلال أسطول الطائرات بسبب تداعيات الجائحة، الخطوط الملكية المغربية ما لا يقل عن ملياري درهم خلال سنة. وأكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، في الرد الذي تلته نيابة عن نادية فتاح، وزيرة السياحة، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية بمجلس النواب، أن حركة النقل الجوي سجلت بمجموع المطارات المغربية،أكمل القراءة »
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